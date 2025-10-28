«В кадре - профессионал»: в Мурманском медицинском колледже открыт кабинет клинических дисциплин

Узнаем, на каких манекенах практикуются будущие медсестры, что изучают фельдшеры в кабинете клинических дисциплин и попробуем на вкус семена льна с будущими фармацевтами. Ведущая - ученица медиашколы «Академия телевидения» Ясмина Ибрагимова.

В выпуске «В кадре - профессионал» расскажем о новых кабинетах Мурманского медицинского колледжа, которые реализованы по федеральному проекту «Профессионалитет» и при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – Жить!».

Медиапроект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.