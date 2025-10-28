День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.25 16:00
«В кадре - профессионал»: в Мурманском медицинском колледже открыт кабинет клинических дисциплин
Узнаем, на каких манекенах практикуются будущие медсестры, что изучают фельдшеры в кабинете клинических дисциплин и попробуем на вкус семена льна с будущими фармацевтами. Ведущая - ученица медиашколы «Академия телевидения» Ясмина Ибрагимова.
В выпуске «В кадре - профессионал» расскажем о новых кабинетах Мурманского медицинского колледжа, которые реализованы по федеральному проекту «Профессионалитет» и при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – Жить!».
Узнаем, на каких манекенах практикуются будущие медсестры, что изучают фельдшеры в кабинете клинических дисциплин и попробуем на вкус семена льна с будущими фармацевтами. Ведущая - ученица медиашколы «Академия телевидения» Ясмина Ибрагимова.
Медиапроект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Под прикрытием». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в сентябре выросли-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 92 копейки, доллар прибавляет 83 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты