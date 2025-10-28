«В кадре - профессионал»: юные северяне идут учиться в инженерный класс «Горняк будущего»

В этом пространстве старшеклассники углубленно изучают математику и другие технические дисциплины. Участвуют в исследовательских проектах под руководством опытных наставников из компании «ФосАгро».

Про востребованные в Арктике профессии, про подготовку кадров, начиная со школьной парты, рассказывает Ясмина Ибрагимова, ведущая проекта «В кадре – профессионал».

Она – сама школьница и юный журналист, ученица «Академии телевидения». В новом выпуске проекта - об открытии инженерного класса «Горняк будущего» в Кольской средней школе.

В этом пространстве старшеклассники углубленно изучают математику и другие технические дисциплины. Участвуют в исследовательских проектах под руководством опытных наставников из компании «ФосАгро». Смотрите ролики «В кадре - профессионал» в сообществе «СеверПост» в соцсети «ВКонтакте» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Медиапроект создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.