В кадровом центре состоялся завершающий этап рекрутингового тура компании АО «Мурманэнергосбыт»

В течении нескольких месяцев специалисты предприятия встречались с земляками, которые находятся в поиске работы. Тур побывал практически во всех муниципалитетах, где есть котельные АО «МЭС» – от Никеля до Кандалакши.

Кандалакша, Никель, Ковдор, ЗАТО Александровск и Североморск - в общей сложности тур охватил девять муниципалитетов. В итоге теплоэнергетики сумели сформировать пул из 170 потенциальных кандидатов, часть из которых уже трудоустроена. А это значит, что подобный опыт сотрудничества с центром занятости будет масштабирован.

Юлия Морозова, руководитель департамента кадрового и юридического обеспечения АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы опять будем объезжать все наши кадровые центры, разговаривать с нашими соискателями, а у них будет возможность пообщаться с нашими специалистами, задать интересующие вопросы, заполнить анкету, и в ближайшее время стать частью нашей команды».

Стать частью команды энергетиков рассчитывают и сегодняшние студенты Мурманского арктического университета.

Марина Грязнова, ведущий специалист по вопросам практики и трудоустройства МАУ: «У университетом есть соглашение с АО «Мурманэнергосбыт». Наши студенты проходят практику у них, а с центром занятости - ярмарки вакансий. Наши студенты заинтересованы в получение рабочих мест и карьерном росте, поэтому всегда посещаем такие мероприятия».

Студента 4 курса Злата Романенкова обучается по специальности «сооружение нефтегазопроводов и хранилищ». Учитывая, что скоро в Мурманскую область придёт голубое топливо, она заинтересована жить на севере и работать в компании «Мурманэнергосбыт».

Злата Романенкова, студентка ММРК им. И.И. Месяцева: «Практика меня тоже очень сильно интересует, как и в дальнейшем работа. Я очень надеюсь, что туда удастся попасть».

Специалисты центра занятости так же высоко оценивают возможности рекрутинговых туров.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора ГОКУ «ЦЗН Мурманской области»: «Эта форма новая, мы ввели её во взаимодействии с партнёрами - с ключевыми работодателями. Они показывают хорошие результаты. Если взять промежуточные результаты с Ковдорским ГОКом, то из 276 граждан, которые обратились в рамках тура, трудоустроена почти половина».

В настоящее время в Мурманской области насчитывается более 10 тысяч вакансий, большинство из них – это рабочие и инженерные специальности, которые в первую очередь требуются на производстве.