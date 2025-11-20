Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.25 19:30

В кадровом центре состоялся завершающий этап рекрутингового тура компании АО «Мурманэнергосбыт»

В течении нескольких месяцев специалисты предприятия встречались с земляками, которые находятся в поиске работы. Тур побывал практически во всех муниципалитетах, где есть котельные АО «МЭС» – от Никеля до Кандалакши.

Кандалакша, Никель, Ковдор, ЗАТО Александровск и Североморск - в общей сложности тур охватил девять муниципалитетов. В итоге теплоэнергетики сумели сформировать пул из 170 потенциальных кандидатов, часть из которых уже трудоустроена. А это значит, что подобный опыт сотрудничества с центром занятости будет масштабирован.

Юлия Морозова, руководитель департамента кадрового и юридического обеспечения АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы опять будем объезжать все наши кадровые центры, разговаривать с нашими соискателями, а у них будет возможность пообщаться с нашими специалистами, задать интересующие вопросы, заполнить анкету, и в ближайшее время стать частью нашей команды».

Стать частью команды энергетиков рассчитывают и сегодняшние студенты Мурманского арктического университета.

Марина Грязнова, ведущий специалист по вопросам практики и трудоустройства МАУ: «У университетом есть соглашение с АО «Мурманэнергосбыт». Наши студенты проходят практику у них, а с центром занятости - ярмарки вакансий. Наши студенты заинтересованы в получение рабочих мест и карьерном росте, поэтому всегда посещаем такие мероприятия».

Студента 4 курса Злата Романенкова обучается по специальности «сооружение нефтегазопроводов и хранилищ». Учитывая, что скоро в Мурманскую область придёт голубое топливо, она заинтересована жить на севере и работать в компании «Мурманэнергосбыт».

Злата Романенкова, студентка ММРК им. И.И. Месяцева: «Практика меня тоже очень сильно интересует, как и в дальнейшем работа. Я очень надеюсь, что туда удастся попасть».

Специалисты центра занятости так же высоко оценивают возможности рекрутинговых туров.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора ГОКУ «ЦЗН Мурманской области»: «Эта форма новая, мы ввели её во взаимодействии с партнёрами - с ключевыми работодателями. Они показывают хорошие результаты. Если взять промежуточные результаты с Ковдорским ГОКом, то из 276 граждан, которые обратились в рамках тура, трудоустроена почти половина».

В настоящее время в Мурманской области насчитывается более 10 тысяч вакансий, большинство из них – это рабочие и инженерные специальности, которые в первую очередь требуются на производстве.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире22:55«Международные новости». Информационная программа (12+)23:25«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Редкое явление: в Мурманской области обнаружены фальшивые монеты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,18 рубля, доллар потерял 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»