В кафе Полярного полицейские обнаружили контрафакт и нарушения правил торговли

Около 30 литров контрафактного спиртного обнаружили и изъяли полицейские в одном из кафе ЗАТО Александровск.

В одном из заведений Полярного пресечена деятельность по незаконному обороту алкогольной продукции. В торговой точке, которую посетили полицейские с проверкой, отсутствовали документы, подтверждающие качество спиртного. Лицензии на право продажи горячительных напитков у владельцев павильона тоже не было.

В отношении предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях, дело направлено в суд.

Иван Кошеваров, старший инспектор по особым поручениям ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «Нами составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.16 КоАП, а так же части 3 статьи 14.17 КоАП. Протоколы направлены в суд для принятия решения, санкции предусматривают штраф до 1 млн рублей с конфискацией изъятой продукции».