В каких учреждениях культуры ещё продолжают набирать новичков в свои коллективы, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Уже завтра на Кольском мосту и на площади Пять Углов развернётся самое масштабное спортивно-культурное мероприятие летне-осеннего сезона - фестиваль «Гольфстрим». Без него уже сложно представить жизнь Мурманска. Подробное расписание «Гольфстрима», график работы бесплатных автобусов и информацию о перекрытии улиц можно узнать из свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Порулить настоящим атомным ледоколом, понаблюдать за жизнью белых медведей, совершить самое короткое кругосветное путешествие – все это смог сделать школьник из Мурманска. В рамках празднования 60-летия атомного ледокольного флота состоялся специальный детский рейс на Северный полюс, выполненный атомным ледоколом «50 лет Победы». С юным путешественником Вячеславом Гирфановым встретились журналисты «Вечёрки».

«Мурманск в огне» - так называется книга, посвященная событиям 18 июня 1942 года. Над книгой работал коллектив авторов, включая журналистов «Вечернего Мурманска» Андрея Кирошко и Павла Степаненко, а также известного исследователя войны в небе Заполярья Юрия Рыбина. Еще до того, как книга была представлена широкому кругу читателей, в Интернете спрашивали, где ее можно приобрести. О том, почему издание вызвало такой ажиотаж, читайте в свежей «Вечёрке».

Многие родители озаботились поиском кружков и секций для своих детей ещё в конце прошлого учебного года. В первую очередь были разобраны места в музыкальных школах и школах искусств – там уже начинаются занятия. Но учреждения культуры ещё продолжают набирать новичков в свои коллективы. Информацию о том, где и как можно записаться на бесплатные занятия, публикует «Вечерний Мурманск».