В какую историю попал комплекс «Громада», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

2 августа у причала мурманского морвокзала вновь ошвартуется легендарный барк «Седов». Жители столицы Арктики с нетерпением ждали этого события. Кстати, прекрасный парусник снова белоснежный, а не черный. Почему «Седов» одно время ходил чернее ночи и когда можно будет попасть на его борт, рассказывает свежая «Вечёрка».

Две трети лета позади, а, собственно, этого самого лета мы еще и не видели. Пять теплых дней в июле не в счет. Северяне даже толком не прогрелись. Но давайте по-честному: у нас в Заполярье лето – всего лишь календарное понятие. Однако в этот период у северян всегда были свои радости – грибы и ягоды. Побалует ли нас природа своими дарами в этом году, читайте на страницах «Вечернего Мурманска».

Представьте ситуацию: вы сдали в аренду квартиру, но её обстановка нового жильца не устроила. Он поставил там джакузи, камин, сделал подвесной потолок и пол с подогревом, а потом пришёл и заявил, что ни аренду, ни «коммуналку» платить не будет, а просто продолжит бесплатно жить в отремонтированных хоромах. Абсурд? Но именно в такой ситуации недавно оказались муниципальное акционерное общество «Здоровье» и банный комплекс «Громада». В перипетиях этой странной истории разбирались журналисты «Вечёрки».

Когда её подружки играли в куклы, Наташа бродила с отцом-охотником по лесу в поисках дичи и часами пропадала в тире. Девочка была без ума от оружия, хорошо разбиралась в его марках и думала, что свяжет с этим жизнь. Так и получилось. Почти. О мурманском парикмахере, которая стрижёт топором и кинжалом, читайте в свежей «Вечёрке».