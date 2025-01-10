В Кандалакше автоинспекторы задержали нетрезвого автолюбителя, который попытался скрыться от полицейских

Сотрудниками полиции в процессе общения у мужчины были выявлены внешние признаки опьянения, после чего водителю было предложено пройти освидетельствование на месте.

Однако водитель отказался и попытался скрыться от инспекторов.

Уже после погони, во время проверки нарушителя по базам данных, полицейскими было установлено, что в сентябре прошлого года он уже привлекался к административной ответственности и был лишён права управления.

Житель Кандалакши, несмотря на эти обстоятельства, вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Теперь ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет.