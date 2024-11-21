В Кандалакше и Полярных Зорях работает «Норвежская выставка» с финальной распродажей верхней одежды зарубежных брендов

Это очередная партия европейской одежды из закрывшихся в Санкт- Петербурге магазинов.

Скандинавская одежда всегда нравилась Россиянам. Не секрет, что из-за прекращения поставок и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сузился, а спрос, напротив, вырос. Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, теперь остаток товаров распродаётся на «Нордических выставках».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой. Вывезти товар – невыгодно. Товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг-овчины – в них тепло даже при температуре до минус 30 градусов. И примечательная особенность – их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами –она не реагирует на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег – всё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, здесь на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

На выставке-продаже представлен широкий ассортимент верхней одежды. От пуховиков и дублёнок, выдерживающих температуры до минус 50 градусов, до стильных осенних курток из натуральной кожи. Покупателей порадует не только разнообразие модельного ряда, но и возможность выбрать идеальный размер, вплоть до 72-го.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, я очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Они тёплые, красивые и удобные. Всё очень хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуальное предложение от компании «Орсо Групп», потому что погода сейчас меняется – мороз, ветер. Я думаю, что будет очень здорово, если к зиме люди будут одеты, будут в тепле. Меньше будут болеть. Говорю, как медик».

По 24 ноября включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Кандалакше по адресу: улица Первомайская, 31 (1-й этаж бывшего магазина «Алвер») и в Полярных Зорях на улице Курчатова, 23а (бывший магазин «Кристалл». Ориентир - воздушные шары).

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