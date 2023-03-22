В Кандалакше на базе общественной приёмной «Единая Россия» регулярно проводятся приёмы граждан

Один из депутатов - Денис Григорьев встретился со съёмочной группой «Арктик-ТВ» и рассказал, с какими вопросами обращаются жители города и, как быстро отрабатывают запросы граждан.

По вторникам и четвергам жители Кандалакши могут обратиться в общественную приёмную «Единой России» со своими проблемами. Одна из главных задач такой деятельности партийцев - оказание помощи жителям в решении возникающих проблем и вопросов.

Один из тех, кто ведёт приём - Денис Григорьев. Депутат отметил, что в месяц бывает от 30 до 50 обращений.

Денис Григорьев, заместитель председателя Совета депутатов городского поселения г. Кандалакша, руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия»: «У нас бывают какие-то определённые декады приема. Например, декада по здравоохранению, декада по социальным вопросам, декада по вопросам ЖКХ. Но, несмотря на то что какие-то тематические декады проводим, граждане приходят с абсолютно любыми вопросами, независимо от темы приёма».

Деятельность приёмной нацелена на открытость, объективность и получение конкретных результатов. Стоит отметить, что депутаты не делят между собой темы обращений, отрабатывают любой вопрос в кротчайшие сроки.

За прошедшую неделю было несколько вопросов по ЖКХ и социальной теме.

Денис Григорьев, заместитель председателя Совета депутатов городского поселения г. Кандалакша, руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия»: «Обратилась ко мне на приём жительница Кандалакши, инвалид второй группы, которая по индивидуальной программе реабилитации инвалидов получала средства индивидуальной защиты от Фонда социального страхования на регулярной основе. Но месяц-два назад перестали эти средства ей привозиться. Раньше ей звонили на телефон, сообщали о времени и дате доставки, и привозили».

В этом вопросе Денис Григорьев разбирался лично. На следующий день обратился в социальную службу при администрации, затем в МФЦ.

Денис Григорьев, заместитель председателя Совета депутатов городского поселения г. Кандалакша, руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия»: «Выяснилось, что раньше был Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. С нового года эти две структуры объединись и, к сожалению, этот человек, инвалид второй группы в этом реестре просто затерялся. По нашей просьбе ошибку устранили, женщину в реестре восстановили, сейчас она в стандартном режиме будет получать свои средства».

Приём осуществляется по предварительной записи. Общественная приёмная партии «Единая Россия» в Кандалакше находится по адресу: улица 50-летия Октября, дом 8.