В Кандалакше на базе открытого этим летом центра «Мой бизнес» состоялся выездной форум «День арктического инвестора»

Немногие российские регионы могут похвастаться наличием сразу двух преференциальных режимов. У нас это ТОР и АЗ РФ. Мурманская область - лидер по количеству резидентов проекта «Арктическая зона».

Сегодня это 64 компании, которые принесут региону более 84 млрд рублей инвестиций и создадут более 2300 рабочих мест. Наиболее популярная сфера реализации бизнеса – туризм – 23 проекта. Больше всего резидентов на севере области, а вот Кандалакша пока внизу списка.

Но потенциал у территории впечатляющий, уверены участники форума. Опытом в вопросе реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой во время встречи поделились представители компаний – резидентов АЗ РФ: «Норд Стар» - с проектом «Витино: морской порт и нефтебаза» и «Развитие» - с проектом в сфере гостиничного бизнеса.