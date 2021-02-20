В Кандалакше отработали действия при угрозе чрезвычайных ситуаций

Командно-штабные учения проходили три дня.

В первый день тренировки проверили теоретическую подготовку спасателей к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Кандалакшского района. Во второй день перешли к практике. По легенде учения, в жилом доме произошёл пожар, были и пострадавшие. В здании огнём оказались повреждены квартиры и кровля.

Спасатели эвакуировали людей, ликвидировали горение и оказали первую медицинскую помощь погорельцам. Также была организована разведка вышедшего из строя электрооборудования и произведено отключение электросети аварийного здания.

Евгений Сытенков, начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Командно-штабные учения завершены. Силы и средства муниципального образования Кандалакшского района готовы действовать по назначению».