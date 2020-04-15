В Кандалакше перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в покушении на убийство ребёнка

Напомним, в конце февраля 15-летний подросток избил и пытался задушить мальчика 2009 года рождения. После того как парень потерял создание, подозреваемый, считая, что мальчик мёртв, закопал его в снегу.

Ребёнка достали из снежного плена и спасли врачи бригады скорой помощи.

В кратчайший сроки нарушителя нашли и задержали. Свою вину он признал полностью и пояснил, что причиной такого поведения стал конфликт между потерпевшим и третьим лицом.

Психиатрическая экспертиза призаняла напавшего подростка на момент совершения преступления вменяемым.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.