В Кандалакше полицейские задержали двух браконьеров, промышлявших в устье Чёрной речки

С помощью сетей нарушители закона выловили 26 экземпляров тихоокеанского лосося. Тем самым северяне причинили ущерб водным биоресурсам России на сумму около 50 тысяч рублей.

Мужчины признались, что знали об уголовной ответственности, но надеялись избежать наказания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теперь им грозит штраф до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы.

За время проведения операции «Путина» в Кандалакшском и Терском районах было пресечено более 30 фактов незаконной рыбалки и изъято более 150 экземпляров рыбы.