День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.23 19:30
В Кандалакше полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из супермаркета
В отдел полиции поступило сообщение от заведующей супермаркетом о том, что в магазине неизвестный мужчина несколько раз прихватывал с полок горячительные напитки при этом не заплатив за товар.
Пропажу сотрудница точки обнаружила, просмотрев записи с камер. По ним же полицейские и задержали предполагаемого нарушителя, который приехал в Кандалакшу из Полярных Зорь.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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