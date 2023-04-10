В Кандалакше полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из супермаркета

В отдел полиции поступило сообщение от заведующей супермаркетом о том, что в магазине неизвестный мужчина несколько раз прихватывал с полок горячительные напитки при этом не заплатив за товар.

Пропажу сотрудница точки обнаружила, просмотрев записи с камер. По ним же полицейские и задержали предполагаемого нарушителя, который приехал в Кандалакшу из Полярных Зорь.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.