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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.23 19:30

В Кандалакше полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из супермаркета

В отдел полиции поступило сообщение от заведующей супермаркетом о том, что в магазине неизвестный мужчина несколько раз прихватывал с полок горячительные напитки при этом не заплатив за товар.

Пропажу сотрудница точки обнаружила, просмотрев записи с камер. По ним же полицейские и задержали предполагаемого нарушителя, который приехал в Кандалакшу из Полярных Зорь.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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