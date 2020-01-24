В Кандалакше полицейские задержали вертолёт, на борту которого браконьеры перевозили незаконно добытую рыбу

Всего представители органов правопорядка обнаружили 850 килограммов деликатесной продукции. Лосось, кумжа и 25 банок красной икры без сопроводительных документов и маркировки - таков улов инспекторов.

После осмотра контрабанды эксперты сделали вывод, что морепродукты добыты орудиями массового лова, то есть незаконным путем. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей предпенсионного возраста.

Куда браконьеры пытались транспортировать продукцию, силовики не уточнили. Обычно рыбные деликатесы поставляют на рынки крупных городов, где сбыть незаконно добытый товар значительно легче.

Расследование уголовного дела продолжается.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «По данному факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча/вылов биоресурсов, с причинением крупного ущерба). В настоящее время органом дознания проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности задержанных лиц к незаконной добыче биоресурсов».