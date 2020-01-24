ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Сильный мужчина, или Женские грёзыМурманские КВНщики продемонстрировали беспрецедентный результат - Алексей Веллер
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.20 19:30

В Кандалакше полицейские задержали вертолёт, на борту которого браконьеры перевозили незаконно добытую рыбу

Всего представители органов правопорядка  обнаружили 850 килограммов деликатесной продукции.  Лосось, кумжа и 25 банок красной икры без сопроводительных документов и маркировки - таков улов инспекторов.

После осмотра контрабанды эксперты сделали вывод, что морепродукты  добыты орудиями массового лова, то есть незаконным путем. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей предпенсионного возраста.

Куда браконьеры пытались транспортировать продукцию, силовики не уточнили. Обычно рыбные деликатесы поставляют на рынки крупных городов, где сбыть незаконно добытый товар значительно легче.

Расследование уголовного дела продолжается.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «По данному факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча/вылов биоресурсов, с причинением крупного ущерба). В настоящее время органом дознания проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности задержанных лиц к незаконной добыче биоресурсов».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
Комментарий к новости:Снежная зима – беда для нерадивых УК
Андрей
22.01.20 15:33
Нам фиалетово кто хозяин - баню верните народу!
Комментарий к новости:«Здоровье» «победило» «Громаду»
Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Доверие». Художественный фильм (16+)23:40«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиСеверян в декабре порадовало снижение цен на сахарный песок, а огорчил рост стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта-PRO ВалютуКурс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 457 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика