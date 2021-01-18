В Кандалакше произошло ДТП со смертельным исходом

На железнодорожном переезде в районе на Заводской улицы, недалеко от офиса компании «Мурманэнергосбыт», около семи часов утра летевший с большой скорость внедорожник сбил стоящего на дороге мужчину.

Человек погиб на месте, а виновник аварии скрылся с места происшествия.

Позже водителя машины удалось найти, правоохранительные органы выясняют подробности происшествия.