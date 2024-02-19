В Кандалакше прошёл турнир по самбо, приуроченный Дню памяти воинов-интернационалистов

Самбо – вид спорта, который с каждым годом набирает популярность. Молодые юноши и девушки изучают единоборства не только ради физической подготовки, но и для отработки навыков для защиты себя и своих близких.

В выходные дни в Кандалакше провели большой турнир, который был приурочен Дню памяти воинов-интернационалистов.

На турнир по самбо на призы Кандалакшского объединения общественной организации «Боевое братство» приехали спортсмены из разных городов области: Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска и, конечно, самой Кандалакши. Это борцы категории юниоры - девушки и мужчины. Каждый из участников здесь настроен только на победу.

Андрей Семиколенных, президент Федерации самбо Мурманской области: «Самбо воспитывает самое главное – характер. Долго людей не удержишь, потому что постоянные тренировки, по 100, 150 раз надо упасть или бросить. Тоже самое на соревнованиях – это высокотехничный и тяжёлый вид спорта. Самбо очень сильно развивается в Мурманской области в юношеском возрасте, начиная с шести лет и ориентировочно до 16 лет, когда дети до девятого класса ещё не сильно загружены. Вот они занимаются очень упорно».

Турнир, приуроченный ко Дню памяти воина-интернационалиста, в Кандалакше традиционный. Он проводится в этом городе более 30 лет. 17 из них – под эгидой местного объединения общественной организации «Боевое братство».

Владимир Яроховец, заместитель председателя Кандалакшского отделения «Боевое братство», ветеран боевых действий в Афганистане: «Мы стараемся, чтобы молодёжь понимала, что необходимо увековечивать память. Если мы не будем помнить наших героев, то это приведёт к плачевным результатам. Соответственно ребята стараются».

Александр Самарин, глава Кандалакшского района: «Эти соревнования и это направление развивает патриотизм у молодых людей, кто в них участвуете. И скажем так, заставляет переоценивать свою жизнь, ценности и взгляды на мир. Это дорого стоит и очень важно».

Перед началом боев, все спортсмены и болельщики стали участниками торжественной церемонии открытия, во время которой почётные гости произнесли приветственные речи, посмотрели танцевально-музыкальное представление.

Глава Кандалакшского района вручил благодарственное письмо заместителю председателя местного отделения «Боевого братства» Владимиру Яроховцу за большую спортивную работу и личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

После торжественной части начались бои. И первыми на ринг вышли девушки, которые отметим сразу, боролись ничуть не слабее парней. Напряжение с первых секунд, захваты, удары, силовые приёмы, но победитель может быть только один.

Маргарита Наквасина, победитель турнира: «Хорошая встреча была. Мы на равных, в принципе, боролись. Очень нравится, когда приезжаешь на соревнования, и сам себя успокаиваешь, чтобы выйти на встречу. И пытаешься одолеть своего соперника».

Маргарита признаётся, что мечтает об участии в российских и международных соревнованиях, хочет достигнуть больших высот в этом спорте. Да, у прекрасного пола тоже серьёзные планы в самбо. А пока девушки делают первые, но уверенные шаги. Конечно, с уважением к соперникам.

Елизавета Тарасова, победитель турнира: «Это воспитывает характер, дисциплину. Вообще, любой спорт, а самбо потому подтверждение, - это борьба. Вся жизнь – это борьба, надо за что-то бороться. Все соперники хорошие, нельзя их не уважать и думать о них плохо. Надо любить своего соперника».

Отметим, что этот турнир состоялся в ФОКе «Северное сияние», который открыли в Кандалакше в прошлом году. Спортивный центр стал местом притяжения и теперь, для удобства спортсменов и зрителей крупные соревнования организуют именно здесь.

По итогу состязаний каждый участник получил подарки, а победителям турнира вручили заслуженные медали и призы.