В Кандалакше прошли мероприятия, посвящённые 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
На городском воинском мемориале Кандалакши состоялся митинг памяти «…Шли бои местного значения», приуроченный к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В событии приняли участи порядка 300 человек, среди них учащиеся школ, «Волонтёры Победы», юнармейцы, представители общественных и поисковых организаций.
Сергей Федотов, заместитель главы администрации Кандалакшского района: «Чтим память павших на нашем направлении и на направлении по Мурманской области. До сих пор наши поисковики находят погибших на этой войне. В этом году девять человек ещё дополнительно нашли».
Дата проведения митинга была выбрана неслучайно. Именно в сентябре–октябре 1944 года завершились основные боевые действия на Кандалакшском направлении.
Светлана Лунёва, заместитель начальника по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «Во время Великой Отечественной войны на территории Кандалакши было несколько госпиталей. И вот бойцов, умерших от боевых ран, хоронили здесь - на кладбище. Таким образом у нас в настоящее время есть три больших захоронения: центральное, северное и южное. Именно здесь в своё время и был построен мемориал».
Митинг - лишь малая часть программы памятного события.
Светлана Лунёва, заместитель начальника по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «Помимо митинга мы предполагаем группам школьников Кандалакшского индустриального колледжа в сопровождении экскурсовода посетить могилы ветеранов и почётных граждан Кандалакшского района. Мы считаем, что когда человек соприкасается с историей личности, то это гораздо более эмоционально его трогает, нежели общие слова о миллионах погибших».
Интересное наблюдение, нашедшее отклик в сердцах молодых ребят, которые уже успели побывать на экскурсии.
Роман Малиновский, участник митинга, студент Индустриального колледжа г. Кандалакши: «Для меня стал интересен наш земляк Борис Владимирович. Он много сделал, боролся за права детей, он был коммунистом в советское время. Отбивался от немцев».
На вопрос, чему мы можем поучиться у предшествующих поколений, ребята отвечают смело и вдумчиво.
Роман Малиновский, участник митинга, студент Индустриального колледжа г. Кандалакши: «Самое первое – это дух, воля, потому что то, что они внесли – это очень большой вклад. Про это мало просто говорить».
Общественное движение «Юнармия» тоже не осталось в стороне.
Ирина Зуйкова, руководитель Кандалакшского местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «Каждый ребёнок, даже из начальной школы, присутствуя на таком митинге, естественно понимает, какие значимые события проходили год назад в нашей стране, что он сейчас отдаёт дань памяти и чувствует свою причастность к этому событию».
Во время митинга за отличные результаты в общественной деятельности знаком «Юнармейская доблесть» III степени были отмечены некоторые участники военно-патриотического движения.
Александр Олейнеков, юнармеец: «Медаль за усердное старание, скажем так. Я считаю, что нашу историю должен знать каждый. Особенно своей страны».
О войне в Заполярье можно было в этот день послушать и в музее истории города Кандалакши. Здесь состоялась научно-практическая конференция.
Ирина Фёдорова, директор музея истории г. Кандалакши: «На таких мероприятиях изучается не общий аспект истории, а именно какие-то странички, более глубокие моменты тех событий, архивные документы».
Участники встречи смогли пообщаться, обменяться мнениями, обсудить интересующие вопросы и увидеть действующую экспозицию «Боевые действия на Кандалакшском направлении в годы Великой Отечественной войны».
Ирина Фёдорова, директор музея истории г. Кандалакши, отмечает, что на конференции рассказывали о трудовом подвиге и достижениях кандалакшцев. Об этом поведал почётный гражданин Кандалакшского района, краевед Владимир Зяблов.
Владимир Зяблов, ведущий библиотекарь Кандалакшской ЦБС: «Здесь работал в годы войны механический завод. К сожалению, сейчас он не работает, но всю войну на нём автоматы делали. Всю войну».
Почти каждый житель Кандалакши оказывал в то время посильную помощь фронту. И вот тому подтверждение.
Среди гостей события была и дочь одного из бойцов Полярной дивизии Зоя Коноплёва, которая презентовала свою историческую книгу.
Зоя Коноплева, дочь фронтовика, бойца 205-й дивизии Киливаева И.Я., автор книги «Вперёд, 205-я!»: «В ней говорят исторические документы военных лет, в ней говорят фронтовики, военные фото, стихи».