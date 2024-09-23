В Кандалакше прошли мероприятия, посвящённые 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Среди них массовый митинг памяти на городском воинском мемориале и научно-практическая конференция «Война в Заполярье. Чтобы помнили…», которая прошла в музее истории города.

На городском воинском мемориале Кандалакши состоялся митинг памяти «…Шли бои местного значения», приуроченный к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В событии приняли участи порядка 300 человек, среди них учащиеся школ, «Волонтёры Победы», юнармейцы, представители общественных и поисковых организаций.

Сергей Федотов, заместитель главы администрации Кандалакшского района: «Чтим память павших на нашем направлении и на направлении по Мурманской области. До сих пор наши поисковики находят погибших на этой войне. В этом году девять человек ещё дополнительно нашли».

Дата проведения митинга была выбрана неслучайно. Именно в сентябре–октябре 1944 года завершились основные боевые действия на Кандалакшском направлении.

Светлана Лунёва, заместитель начальника по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «Во время Великой Отечественной войны на территории Кандалакши было несколько госпиталей. И вот бойцов, умерших от боевых ран, хоронили здесь - на кладбище. Таким образом у нас в настоящее время есть три больших захоронения: центральное, северное и южное. Именно здесь в своё время и был построен мемориал».

Митинг - лишь малая часть программы памятного события.

Светлана Лунёва, заместитель начальника по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «Помимо митинга мы предполагаем группам школьников Кандалакшского индустриального колледжа в сопровождении экскурсовода посетить могилы ветеранов и почётных граждан Кандалакшского района. Мы считаем, что когда человек соприкасается с историей личности, то это гораздо более эмоционально его трогает, нежели общие слова о миллионах погибших».

Интересное наблюдение, нашедшее отклик в сердцах молодых ребят, которые уже успели побывать на экскурсии.

Роман Малиновский, участник митинга, студент Индустриального колледжа г. Кандалакши: «Для меня стал интересен наш земляк Борис Владимирович. Он много сделал, боролся за права детей, он был коммунистом в советское время. Отбивался от немцев».

На вопрос, чему мы можем поучиться у предшествующих поколений, ребята отвечают смело и вдумчиво.

Роман Малиновский, участник митинга, студент Индустриального колледжа г. Кандалакши: «Самое первое – это дух, воля, потому что то, что они внесли – это очень большой вклад. Про это мало просто говорить».

Общественное движение «Юнармия» тоже не осталось в стороне.

Ирина Зуйкова, руководитель Кандалакшского местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «Каждый ребёнок, даже из начальной школы, присутствуя на таком митинге, естественно понимает, какие значимые события проходили год назад в нашей стране, что он сейчас отдаёт дань памяти и чувствует свою причастность к этому событию».

Во время митинга за отличные результаты в общественной деятельности знаком «Юнармейская доблесть» III степени были отмечены некоторые участники военно-патриотического движения.

Александр Олейнеков, юнармеец: «Медаль за усердное старание, скажем так. Я считаю, что нашу историю должен знать каждый. Особенно своей страны».

О войне в Заполярье можно было в этот день послушать и в музее истории города Кандалакши. Здесь состоялась научно-практическая конференция.

Ирина Фёдорова, директор музея истории г. Кандалакши: «На таких мероприятиях изучается не общий аспект истории, а именно какие-то странички, более глубокие моменты тех событий, архивные документы».

Участники встречи смогли пообщаться, обменяться мнениями, обсудить интересующие вопросы и увидеть действующую экспозицию «Боевые действия на Кандалакшском направлении в годы Великой Отечественной войны».

Ирина Фёдорова, директор музея истории г. Кандалакши, отмечает, что на конференции рассказывали о трудовом подвиге и достижениях кандалакшцев. Об этом поведал почётный гражданин Кандалакшского района, краевед Владимир Зяблов.

Владимир Зяблов, ведущий библиотекарь Кандалакшской ЦБС: «Здесь работал в годы войны механический завод. К сожалению, сейчас он не работает, но всю войну на нём автоматы делали. Всю войну».

Почти каждый житель Кандалакши оказывал в то время посильную помощь фронту. И вот тому подтверждение.

Среди гостей события была и дочь одного из бойцов Полярной дивизии Зоя Коноплёва, которая презентовала свою историческую книгу.

Зоя Коноплева, дочь фронтовика, бойца 205-й дивизии Киливаева И.Я., автор книги «Вперёд, 205-я!»: «В ней говорят исторические документы военных лет, в ней говорят фронтовики, военные фото, стихи».