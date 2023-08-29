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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.23 19:30

В Кандалакше скоро распахнёт свои двери новый молодёжный центр

Сейчас здание бывшего детского сада меняет облик. После капитального ремонта в нём расположится пространство «СОПКИ» для творческой молодёжи города.

Эта старая «деревяшка» давно не подходит для обучения в ней молодёжи. Сотрудники и воспитанники местного центра уже готовятся к переезду. Совсем скоро они будут заниматься творчеством в комфортном отремонтированном здании, расположенном по улице Батюты, 26. Именно эту двухэтажное здание выбрали для создания нового молодёжного центра «СОПКИ» от Росмолодёжи.

Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района: «Спасибо надо сказать губернатору за поддержанный наш проект. Получили 28 млн рублей, половина этих денег идёт на реконструкцию данного здания. Оно достаточно старое, но за счёт ремонта в него вдохнется новая жизнь, объект делаем по проекту Росмолодёжи. А вторая часть средств будет потрачена на различные мероприятия для молодёжи, которые пройдут до конца текущего года».

Мероприятия впереди, а ремонт идёт прямо сейчас. Это здание бывшего детского сада претерпевает большие изменения. Перепланировку, замену сетей, обновление фасада и помещений. На двух этажах расположатся творческие мастерские, зоны для коворкинга и воркшопов, актовый зал, молодёжная телередакция, современная студия звукозаписи для начинающих исполнителей, которые мечтают нести своё творчество в массы.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония» г. Кандалакша: «Данный дом молодёжи станет универсальной площадкой для молодёжи Кандалакши. Мы говорим здесь про отдельные узкие направления, такие как наша молодёжная медиашкола, которая переедет и обретёт здесь свой дом. У них появится в арсенале новое оборудование, что положительно скажется на качестве материалов, который они уже сегодня выпускают. Кроме этого, будет открыт клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья, который уже несколько лет существует на базе молодёжного центра».

Вся мебель и техника в молодёжном центре будет новой. Всё уже закуплено и ждёт часа открытия. Перемены коснутся не только здания, но и пространства вокруг него.

Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района: «На улице планируют благоустроить территорию. Там зимой будут проходить игры по правилам «Юкигассен».

Молодёжное пространство – это один из шести филиалов кандалакшского центра «Гармония». Здесь ежедневно будут обучать примерно 100 человек. Открытие проекта «СОПКИ» от Росмолодёжи запланировано на конец сентября.

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