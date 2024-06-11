В Кандалакше сотрудниками Госавтоинспекции установлен работник автосервиса, угнавший автомобиль клиентки

Полицейским на глаза попалась иномарка, поведение водителя которой вызвало пристальное внимание.

Включив проблесковые маячки, экипаж предпринял необходимые меры для остановки автомобиля. Но водитель решил скрыться, а когда транспортное средство оказалось в тупике, ещё и сбежать.

Нарушителя задержали, он оказался пьян, что подтвердила процедура освидетельствования. Кроме этого высинилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, угон, мошенничество и угрозу убийством.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.