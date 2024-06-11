День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.24 19:30
В Кандалакше сотрудниками Госавтоинспекции установлен работник автосервиса, угнавший автомобиль клиентки
Полицейским на глаза попалась иномарка, поведение водителя которой вызвало пристальное внимание.
Включив проблесковые маячки, экипаж предпринял необходимые меры для остановки автомобиля. Но водитель решил скрыться, а когда транспортное средство оказалось в тупике, ещё и сбежать.
Нарушителя задержали, он оказался пьян, что подтвердила процедура освидетельствования. Кроме этого высинилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, угон, мошенничество и угрозу убийством.
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
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