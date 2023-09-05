В Кандалакше сотрудниками уголовного розыска за угон чужого автомобиля задержан житель областного центра

Полицейских навёл на след сам владелец легковушки, который заподозрил в угоне знакомого. Последний очень настойчиво просил прокатиться, но получал от собственника отказы, а во время очередного застолья пропал с ключами от автомобиля.

Угнанную иномарку сотрудники органов правопорядка обнаружили на одной из улиц города с повреждениями кузова.

45-летний ранее не судимый подозреваемый свою вину не отрицал. Прав у него не было, да и за руль, как показало освидетельствование, он сел в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.