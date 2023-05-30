В Кандалакше сотрудники ГИБДД задержали работника автосервиса, совершившего угон вверенного ему транспортного средства

Ночью в дежурную часть Кандалакши поступил звонок с сообщением о том, что по центральной улице города движется автомобиль, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы дорожно-патрульной службы оперативно разыскали и остановили легковушку в районе улицы Путепроводной. От водителя исходил сильный запах алкоголя, прав при себе он не имел.

От освидетельствования на месте мужчина отказался. В отделе полиции, выяснилось, что он работает в автосервисе, а данное транспортное средство было сдано ему в ремонт. Северянин, выпив, принял решение совершить автопрогулку по городу.

Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.