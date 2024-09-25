В Кандалакше становится всё больше мест для досугового времяпрепровождения

Если хотите культурно отдохнуть – можете сходить в выставочный зал, которому исполнилось вот уже 35 лет, можете - в кинотеатр, который после обновления работает уже целый год, или привести ваше чадо, а, может, самим прийти заниматься в местный ДК, который обновляется не по дням, а по часам.

ДК «Металлург» – самый большой Дворец в Кандалакшском районе. С 2019 года по 2023-й, благодаря поддержке губернатора и его стратегического плана «На Севере - жить» ДК преобразился, здесь отремонтировали более 20 помещений.

Маргарита Образцова, директор Дворца культуры «Металлург» г. Кандалакши: «У нас полностью обновился первый этаж, цокольный этаж, фасад здания, зрительный зал, помещение, где занимаются коллективы. Мы обновляем материально-техническую базу и обновляем внешний облик нашего Дворца культуры».

В это может быть сложно поверить, но в Кандалакшском ДК занимаются 30 коллективов, а это более 800т человек - представителей старшего поколения и самых маленьких. Все они активно участвуют в мероприятиях по всей области.