В Кандалакше в карьере серьёзную травму головы получил один из сотрудников

Водитель автоцистерны на базе «УРАЛа» выполнял работы под уступом горной разработки. В какой-то момент каменная масса сошла с верхнего уступа, и один осколок камня попал мужчине в затылок.

Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время мужчина санавиацией доставлен в Москву. По факту несчастного случая на предприятии проводится проверка.