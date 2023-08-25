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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.23 19:30

В Кандалакше ведутся большие работы по благоустройству

В городе внимательно относятся к комфорту и безопасности как местных жителей, так и гостей.

Этот большой двор в Кандалакше объединяет улицы Защитников Заполярья и Питео. Долгое время здесь не было хорошей площадки для отдыха местных жителей. Но благодаря активности кандалакшан и успешным результатам всероссийского голосования, все скоро изменится. Рабочие уже устанавливают современную детскую игровую и спортивную площадки на улице.

Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района: «Здесь низина, здесь достаточно часто стояла вода. Нам пришлось здесь основание приподнять, я думаю, что это должно изменить общий вид. Муниципалитет в рамках данной программы сделал основание, а уже регион предоставил остальное оборудование, которое сейчас здесь монтируется».

В ближайшие дни установку новой многофункциональной площадки завершат.

Ещё один крупный объект, который находится в стадии ремонта, – основная дорога, соединяющая микрорайон Нива-3 и центр. Она также проходит вдоль выезда из Физкультурно-оздоровительного центра «Северное сияние». Здесь рабочие меняют дорожное полотно. Скоро будет новый тротуар и удобная зона для автомобилей.

Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района: «Мы решили немного изменить дорогу. Так как здесь у нас расположен ФОК и сюда часто большое количество людей приезжают и выезжают, мы предусмотрели здесь разгонные карманы, вторую полосу, чтобы люди могли спокойно заезжать, не задерживая движение на основной дороге».

Кроме того, вдоль дороги будет установлено новое уличное освещение.

В Кандалакше еще остается немало объектов для благоустройства. Все их сразу обновить, конечно, невозможно. Но власти района стараются делать работу поэтапно на благо местных жителей.

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