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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.23 19:30

В Кандалакше во Дворце культуры «Металлург» добровольцы собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции

Неравнодушные мастерицы большую часть вещей создают своими руками.

В кабинете Татьяны Грибановой сразу бросается в глаза награда с надписью «Доброволец Мурманской области». Получила она её в 2021 году. Благотворительностью занимается всю жизнь, как говорит женщина, это состояние её души.

Татьяна Грибанова, заведующая сектором по работе с населением Дворца культуры «Металлург», г. Кандалакша: «Я считаю, что я её получила за работу с инвалидами, людями с ОВЗ. Был проведён большой ряд мероприятий спортивной наклонности, культурной, спартакиада, скандинавской ходьбе, в дисциплине дарц. Они во всём этом учувствуют и им всё это очень нравится. Останавливаться на достигнутом не хотим».

Татьяна Николаевна с активной жизненной позицией и старается вовлекать жителей города в различные мероприятия. Летом прошлого года Дворец культуры «Металлург» впервые стал местом встречи представителей Всероссийского общества слепых Мурманской области - в Кандалакше прошел фестиваль «Беломорские игры ВОСовцев». Также на базе ДК работает клубное формирование «Эверест», его участники живо откликнулись на акцию «Блиндажная свеча». В ней приняли участие более 50 людей старшего поколения.

Татьяна Грибанова, заведующая сектором по работе с населением Дворца культуры «Металлург», г. Кандалакша: «Акция у нас проходила на базе музея «Боевое братство». Был у нас сбор банок железных, потом парафин закупался. Все собрались, мало того, что мы изготовили эти блиндажные свечи, на каждой была наклейка с надписью «Тепло наших сердец согреет вас». Мы ещё писали трогательные письма солдатам о том, что мы ждём их домой живыми, здоровыми, чтобы они помогали друг другу в трудную минуту. Что мы их любим и ценим. Они для нас герои всегда и все».

Энергичные бабушки, как называет их Татьяна, вяжут рукавицы и носки. А пряжу перематывают прямо в кабинете на старинной машине. 

Татьяна Грибанова, заведующая сектором по работе с населением Дворца культуры «Металлург», г. Кандалакша: «Пришла одна женщина, бывший врач, принесла целый пакет пряжи, которая только идёт на вязальные машины. Чтобы изготовить из них носки, нужно смотать их в шесть ниток, поэтому часть  женщин приходит у нас их перематывает в клубочек, потом из клубочка делается шесть клубочков и потом вяжутся вот эти тёплые носочки для наших ребят и специфические такие рукавички с двумя пальчиками».

Также с пенсии бабушки покупают шоколадки, чай, средства гигиены, нательное бельё. Каждая приносит всё, что может. Актив клуба хоть и небольшой, но все с любовью и заботой изготавливают вещи своими руками, которые согреют и помогут нашим ребятам на передовой. 

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