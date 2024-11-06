В Кандалакше во Дворце культуры «Металлург» открылась выставка «Храмы мира» и состоялся концерт коллектива ансамбля песни и пляски «Россия»

В День народного единства в кандалакшском ДК состоялось торжественное открытие выставки «Храмы мира», которую с нетерпением ждали многие горожане. Более того, в концертном зале ДК в этот день выступил заслуженный коллектив народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» с программой на тему любви к своей родине.

День народного единства отмечали по всей России. Событие ярко отпраздновали в Кандалакше. Во Дворце культуры «Металлург» была подготовлена яркая творческая программа.

Маргарита Образцова, директор Дворца культуры «Металлург» г. Кандалакша: «Мы подготовили традиционно несколько связующих мероприятий в честь праздника День народного единства. Сегодня на сцене Дворца культуры «Металлург» выступит заслуженный коллектив ансамбля песни и пляски «Россия» областного Дворца культуры имени Сергея Мироновича Кирова. Мы очень давние партнёры этого коллектива, дружим, общаемся. Поэтому для нас это огромный подарок, замечательный подарок к такому празднику. Ну, и конечно же, событие для кандалакшан – открытие выставки «Храмы России» художника из Санкт Петербурга Алексея Викторовича Рычкова».

«Храмы мира» - так называется выставка, которую открыли в стенах кандалакшского ДК благодаря коллекционеру Виктору Широких. По словам мецената, хотелось бы, чтобы россияне, увидев эти картины, воспылали гордостью за свою родную страну и, конечно, вспомнили об истоках.

Виктор Широких, меценат и коллекционер, владелец выставки «Храмы мира»: «Выставка, которую мы делаем, она для того, чтобы человек открыл свою православность, чтобы он открыл и осознал, что не он один на этой Земле. До него были предки, у тех – свои предки. И это очень давно и это самое главное».

На выставке представлено 60 полотен, на которых изображены монастыри и храмы Грузии, Абхазии, Финляндии, Германии, Узбекистана, а также памятники церковного зодчества Москвы и разных городов России. По картинам можно проследить богатую историю нашего государства.

Алексей Рычков, художник, г. Санкт-Петербург: «В разных техниках они написаны. Я долго копировал старых мастеров, ездил по музеям мира».

На открытии коллекционер Виктор Широких и один из авторов представленных картин Алексей Рычков рассказали историю знакомства друг с другом, поделились секретами вдохновения.

Музыкальную атмосферу во время открытия экспозиции создавало выступление ансамбля русских народных инструментов «Забава».

Для автора коллекции и для автора полотен эти картины несут глубокую мысль, которой они хотят поделиться с обществом. По их замыслу, внутри каждого человека есть храм, который нужно найти.

Алексей Рычков, художник, г. Санкт-Петербург: «Раньше каждая улица начинала и заканчивалась храмом. Сейчас, наверное, девиз нашего общества «Каждому жителю по торговому центру». Наверное, всё-таки, храм в душе должен быть у каждого. Поэтому у меня не было даже мысли писать что-то другое, какую-то другую выставку создавать».

Не столько напомнить старшему поколению о величии своей страны, сколько показать его современной молодёжи – одна из задач, которую ставили перед собой организаторы выставки.

Сергей Федотов, заместитель главы администрации Кандалакшского района: «Приобщиться к нашей истории, к нашей культуре. Почувствовать атмосферу величия этих храмов. Прочувствовать наше величие, величие нашей страны – это всё помогает молодому поколению больше любить нашу страну, больше её понимать. Её исторический путь и предначертанность в будущем».

Десять лет назад экспозицию уже привозили в Кандалакшу, но под названием «Храмы России». Сейчас коллекция дополнена новыми произведениями, которые демонстрируют не только нашу страну, но и другие государства.

Дарья Плинто, сотрудник Дворца культуры «Металлург» г.Кандалакша: «Очень здорово, что здесь собраны храмы, мечети со всего мира. Ты можешь вместе с картинами путешествовать по миру. Смотря на картину, ты можешь очутиться в месте, которое нарисовано на картине, потому что художники сами присутствовали там. Они путешествовали по всему миру, чтобы написать эти картины».

Все желающие смогут насладиться видами православных храмов в стенах ДК «Металлург» до 4 декабря.

- Замечательные картины, насыщенные картины. Очень полезные для нас для всех. Не все видели эти храмы, а тут очень такие познавательные картины, они вызывают волнение, восторг, мысли очень возвышенные.

- И этой красоты хочется как можно больше увидеть. Поэтому обязательно придём ещё раз, чтобы в спокойной обстановке посмотреть и насладиться всеми этими видами. Храмы – это действительно для Руси и России святое

- Мы очень-очень рады, что из Питера их привезли, а мы теперь можем полюбоваться и посмотреть. Спасибо!

- Очень красиво, нам понравилось.

После торжественного открытия выставки «Храмы мира» горожане и гости Кандалакши в зале ДК наслаждались выступлением коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Артисты подготовили разнообразную программу, главными темами которой стали народное единство и любовь к Родине.

Андрей Серов, хормейстер ансамбля песни и танца «Россия» имени Владимира Колбасы: «Сегодня в Кандалакше мы даём уже второй концерт. До этого мы уже выступили в Умбе. Это у нас проходит в рамках творческой акции «КультМикс». Мы будем петь о том, что сейчас волнует каждого в нашей стране и каждого - в мире. Эта программа направлена на скорейшую нашу победу».

Под такие родные многими песни было несложно вспомнить о красоте и силе своей родной страны и любимом Кольском крае.