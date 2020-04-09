В Кандалакше выявлен первый предварительно положительный результат на коронавирус

Его установили у жительницы, которая в конце марта прилетела из Турции. После возвращения из отпуска семья находилась на самоизоляции, у других ее членов инфекция не выявлена.

«В Полярных Зорях так же выявлен первый условно положительный анализ на наличие COVID-19. Оперативный штаб предпринимает все необходимые меры по локализации контактных лиц и организовал дезинфекционные мероприятия», - сообщил своим подписчикам в соцсетях глава города Максим Пухов. Он попросил граждан неукоснительно выполнять правила самоизоляции и гигиены.