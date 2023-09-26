В Кандалакше задержан молодой человек, подозреваемый в совершении серии краж

На счету подозреваемого более 10 эпизодов хищений различного имущества.

Сотрудники полиции установили причастность кандалакшанина к краже из продуктового магазина товаров более чем на 4 тысячи рублей, а также хищению денежных средств.

Но и это не всё! В ночное время молодой человек силой вырвал дверь одного из сетевых продуктовых магазинов и проник внутрь.

Часть похищенного полицейские изъяли. Кроме того, установлена причастность задержанного к хищению дорогостоящего гаджета.

Сейчас он ждёт суда в изоляторе.