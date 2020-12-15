В Кандалакше завершили благоустройство Набережной улицы

Во время рабочей поездки проинспектировали объект глава региона и министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

На Набережной улице установлена новая современная сцена, на которой планируют в будущем проводить городские массовые мероприятия. Также на объекте есть детская площадка, роллердром, зона отдыха и барбекю.

Работы по благоустройству проводились за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. В результате в городе появилась новая досуговая зона, где могут отдохнуть или активно провести время люди всех возрастов, в том числе и маломобильные группы населения.