В Кандалакше завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела Ространснадзора

Его обвиняют в получении взятки.

5 июня этого года гражданин, работая на стационарном пункте весового контроля в Кандалакше, пропустил 6 груженных автомобилей, не проводя при этом процедуру весового контроля. За такие противоправные действия он получил незаконное вознаграждение 12000 рублей.

Преступление выявили сотрудники следственного комитета и регионального УФСБ, после чего задержали подозреваемого.

Сейчас он заключён под стражу. В рамках предварительного следствия на имущество и денежные средства фигуранта - более 2,8 млн рублей, наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.