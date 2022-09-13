В Кандалакшский залив заплыли две любопытные белухи

По словам местных жителей, эти морские млекопитающие время от времени заплывают в акваторию вблизи города.

Жители и гости южных регионов России наверняка хоть раз в своей жизни видели дельфинов в естественной среде обитания. А вот северянам нет-нет, да и попадается на глаза другой зверь – белуха.

Александр Трунковский во время катания в Кандалакшском заливе Белого моря на сап-доске увидел двух любопытных белух.

По словам местных жителей, эти морские млекопитающие время от времени заплывают в акваторию вблизи города.

Примечательно, что ровно месяц назад в районе Териберки туристами была заснята группа этих прекрасных животных, о чём редакция «Арктик-ТВ» сообщала.