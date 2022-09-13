День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.22 19:30
В Кандалакшский залив заплыли две любопытные белухи
По словам местных жителей, эти морские млекопитающие время от времени заплывают в акваторию вблизи города.
Жители и гости южных регионов России наверняка хоть раз в своей жизни видели дельфинов в естественной среде обитания. А вот северянам нет-нет, да и попадается на глаза другой зверь – белуха.
Александр Трунковский во время катания в Кандалакшском заливе Белого моря на сап-доске увидел двух любопытных белух.
По словам местных жителей, эти морские млекопитающие время от времени заплывают в акваторию вблизи города.
Примечательно, что ровно месяц назад в районе Териберки туристами была заснята группа этих прекрасных животных, о чём редакция «Арктик-ТВ» сообщала.
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Последние комментарии
Татьяна
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