В Кандалакшский заповедник приехала съёмочная группа Ютюб-канала «Заповедная Россия»

Экоблогеры готовят материал о природе Кольского полуострова.

Участники проекта посетили остров Ряжков, который входит в состав Кандалакшского заказника. Большая часть этой территории покрыта редким лесом, а в середине находится небольшое озеро и протекает ручей. 500 лет назад это была мощная протока Белого моря, а Ряжков был двумя отдельными островами. Но за счёт ежегодного подъёма уровня воды они соединились в один.

Экоблогеры приехали изучить историю, природные особенности Кандалакшского заповедника, а также пообщаться с гидробиологами, которые сейчас работают на восточном берегу Губы Южной.