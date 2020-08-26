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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.20 19:30

В Кандалакшский заповедник приехала съёмочная группа Ютюб-канала «Заповедная Россия»

Экоблогеры готовят материал о природе Кольского полуострова.

Участники проекта посетили остров Ряжков, который входит в состав Кандалакшского заказника. Большая часть этой территории покрыта редким лесом, а в середине находится небольшое озеро и протекает ручей. 500 лет назад это была мощная протока Белого моря, а Ряжков был двумя отдельными островами. Но за счёт ежегодного подъёма уровня воды они соединились в один.

Экоблогеры приехали изучить историю, природные особенности Кандалакшского заповедника, а также пообщаться с гидробиологами, которые сейчас работают на восточном берегу Губы Южной.

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