В кандалакшском кинотеатре «Нива» в честь Дня Победы бесплатно показали новый российский фильм «Ангелы Ладоги»

Он рассказывает о храбрецах, переправлявших людей по «Дороге жизни» во время блокады Ленинграда.

«Дорога жизни» в годы блокады Ленинграда – так назывался путь по замерзшей Ладоге, связывавший осаждённый город с Большой землёй. Путь служил для переправы людей, еды, медикаментов и боеприпасов.

«Ангелы Ладоги» – историческая драма, посвящённая малоизвестному эпизоду блокады Ленинграда – подвигу спортсменов-буеристов, яхтсменов, которые управляют лёгкими парусными судами на коньках. Именно они стали одними из тех, кто участвовал в обеспечении «Дороги жизни». Молодым людям пришлось выполнить важную миссию – вывозить сирот из осажденного Ленинграда. 

Денис Григорьев, депутат Совета депутатов Кандалакшского муниципального округа: «Кинотеатр «Нива» на регулярной основе в рамках празднования великого праздника «День Победы» присоединяется к акциям, мероприятиям всевозможного рода, патриотике и организует бесплатные показы. Каждый год – это различные киноленты».

Кроме того, для в здании кинотеатра была организована традиционная выставка архивных фотографий под названием «Победный май». Здесь представлены и самые известные снимки, например, «Знамя Победы над Рейхстагом», так и личные - из архивов кандалакшан.

Нина Снигур, методист выставочного зала Городского культурного центра «Нива», г. Кандалакша: «За много лет собралось много архивных фотографий».

Люди приходили в течение всего дня и любовались победными снимками. Каждый со своей историей, но несущий единый посыл - в страну пришёл мир, отвоеванный большой ценой.

