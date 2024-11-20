День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.24 19:30
В Кандалакшском районе на озере Мяхкачёво мужчина провалился под лёд
Его тело обнаружено и доставлено спасателями на берег.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Специалисты МЧС призывают избегать выхода на замёрзшую поверхность водоёмов, ведь визуально оценить прочность и уровень безопасности льда довольно затруднительно.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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