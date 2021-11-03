В канун 325-летия со Дня основания российского флота офицеры вручили юнармейцам алые береты

В комнате боевой славы соединения многоцелевых атомных подводных лодок присягнули на верность Отечеству и юнармейскому братству учащиеся 3 «А» класса. Клятву у юнармейцев принимало военное командование.

Лёша Белоусов вместе со своими одноклассниками поклялся в верности юнармейскому братству и торжественно пообещал быть преданным стране. Ряды Всероссийского патриотического движения «Юнармия» пополнили тридцать юных гаджиевцев. Третьеклассник Алексей взял на себя и роль командира отряда.

Алексей Белоусов, командир юнармейского отряда, г. Гаджиево: «Я давно хотел научиться маршировать и почувствовать дисциплину».

Но если юнармеец Лёша пока о военной карьере не думает, хотя и проживает в военном гарнизоне, то его одноклассник Тарас вполне готов продолжить дело своего отца.

Тарас Кутилов, юнармеец, г. Гаджиево: «Я в будущем мечтаю стать военным изобретателем, создавать новые подводные лодки».

А вот отец, вступившего в юнармейские ряды юноши, не столь категоричен в отношении будущего своего ребёнка, главное, вырастить достойного человека.

Борис Кутилов, военнослужащий соединения многоцелевых атомных подводных лодок, г. Гаджиево: «Сын сам выберет: ни в коем случае не буду заставлять, каждый делает свой выбор сам. Я сам из семьи врачей. Все врачи, а я выбрал путь военного. Какой путь выберет мой сын, я не знаю, главное, воспитать его должным образом».

Шефство над 3 «А» классом взял Арсенал комплексного хранения гарнизона. Со значимым событием ребят поздравили почётные гости: командование соединения атомных подводных лодок, начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» и директор школы №276. Не меньше ребят, кажется, переживает и классный руководитель.

Анна Шульга, классный руководитель 3 «А» класса, г. Гаджиево: «Почему мы решили стать юнармейским классом? Так как городок у нас военный, папы, в основном, все военные, мы воспитываем подрастающее поколение, чтобы они брали пример со своих родителей, со своих пап».

В торжественной обстановке офицеры вручили юнармейцам алые береты и памятные адреса. А после исполнения традиционных гимнов движения и России в комнате боевой славы познакомились с историей соединения многоцелевых атомных подводных лодок.