В Карелии метят людей QR-кодами

Стало известно, что у наших соседей с 15 октября начнёт действовать система QR-кодов. Советующее распоряжении опубликовано на официальном интернет-портале Республики Карелия.

Таким образом, посещать общественные места и массовые мероприятия смогут только те, кто привит и имеет электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном COVID-19. В противном случае в общественные места будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за три дня.

Любой из этих документов нужно будет предъявить в ресторанах, кафе, фитнес-центрах, бассейнах, а также учреждениях культуры (в музеях, театрах, кинотеатрах, клубах, дворцах и домах культуры).

Новые ограничения не отменяют прежние требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Туристов из других регионов будут заселять в гостиницы Карелии тоже по QR-коду.