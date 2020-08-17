В Карелии создали новую особо охраняемую природную территорию «Хитоостров»

Природный комплекс располагается на озере Верхнее Пулонгское в Лоухском районе. Соответствующее постановление подписано главой Карелии.

Площадь нового природного комплекса составляет 45 га . На островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты, покрытые сосновыми старовозрастными лесами. Возраст некоторых деревьев достигает 300 лет.

Главная ценность Хитоострова — месторождение коллекционного минерала корунда.

Этот памятник природы появился во многом благодаря инициативам местных сообществ. Карелы неоднократно указывали на последствия «дикого» туризма – лесные свалки и пожары. Теперь здесь установлены ограничения. Нельзя добывать полезные ископаемые, собирать геологические материалы и выбивать наскальные рисунки, также запрещена любая охота. А вот обустраивать стоянки и места отдыха для посетителей, организовывать научный и познавательный туризм на территории охраняемого парка можно.