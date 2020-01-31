В картинах художницы Валентины Петровой – наш Север

В Мурманске открылась выставка кировской художницы Валентины Петровой. На ретроспективной экспозиции «Север – любовь и жизнь моя» представлены 70 работ, посвященных Арктике.

Экспозиция «Север – любовь и жизнь моя» в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске приурочена к юбилею Валентины Ивановны. Здесь представлены 70 работ, в основном это арктические пейзажи, созданные в период творческих поездок по Северному морскому пути, портреты близких и знакомых людей, а так же красочные натюрморты.

Валентина Петрова, художница: «Это символическое подведение итогов, поэтому у меня здесь работы всех лет работы - с самого начала моего творчества, например, портрет, где мне 17 лет, который мы с сестрой рисовали».

Работы выполнены в технике масляной живописи и акварели, также есть картины, которые Валентина Петрова писала на наждачной бумаге - рисунок при этом получается мерцающим. Каждый посетитель выставки сможет увидеть привычный, временами кажущийся серым, окружающий нас мир, но с необычного ракурса.

Оксана Свинар, посетительница выставки: «Я тоже художница, поэтому хожу по выставкам. Данная экспозиция мне понравилась яркими красками, она отражает красоту северной природы. Картины мне пришлись очень по душе».

Валентина Петрова состоит и в Союзе хибинских литераторов. Её стихи не раз публиковались в сборниках. Талант, энергичность, увлечённость своим делом, не могут не притягивать, поэтому на открытии выставки собрали многочисленные почитатели творчества художницы.

Выставка будут открыта до 15 марта.