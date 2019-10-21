В Казани узнали о развитии городов Мурманской области

На Всемирном конгрессе в Казани Андрей Чибис, глава Мурманской области, рассказал о развитии северных городов в экстремальных климатических условиях.

В работе Международного урбанистического форума принимали участие мировые эксперты, архитекторы и дизайнеры из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ – всего более тысячи человек. На конгрессе рассматривались лучшие российские и международные практики по созданию парков и общественных пространств.

Глава нашего региона Андрей Чибис во время доклада отметил, что в этом году города Мурманской области заметно преобразились. Также он подчеркнул важность взаимодействия с населением при реализации проектов благоустройства. В качестве успешного примера получения обратной связи губернатор привёл портал «Наш Север», предназначенный для проведения рейтингового голосования и приёма дистанционных сообщений от граждан.

«Мы делаем из Мурманской области центр экстремального урбанизма, притяжения для тех, кто готов экспериментировать, чтобы у нас появлялись хорошие, интересные проекты с учётом наших климатических особенностей», - отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.