В «Кировке» чествовали лучших учителей

Из года в год молодые и опытные педагоги показывают свои лучшие наработки, демонстрируют педагогический опыт и делятся знаниями с коллегами на традиционном конкурсе педагогического мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Каждый борется за звание лучшего!

Конкурсы «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваль «Педагогические надежды» с каждым годом набирает всё большую популярность в областном центре. В этот раз конкурсантами стали 92 педагога, в их числе не только учителя общеобразовательных учреждений, но и специалисты дополнительного образования, тренеры спортивных школ и воспитатели детских садов. Для каждого участника путь к финалу был сложным, однако, это не сказалось на общем впечатлении от конкурса.

Все участники проводили открытые занятия и уроки с детьми, классные часы, родительские собрания, мастер-классы и круглые столы по проблемам воспитания и образования детей. После всех испытаний в финале педагогов наградили дипломами участников и ценными подарками.

Марина Герлиц была признана лучшим педагогом дополнительного образования в Мурманске. По словам Марины Александровны, конкурс «Сердце отдаю детям» - это возможность самореализации, хотя и дался он ей непросто. Но заветная победа уже в кармане, поэтому сейчас педагога переполняют лишь радостные чувства. «Впечатления непередаваемые, эмоций буря, - делится впечатлениями Марина Герлиц, победитель конкурса «Сердце отдаю детям». - Как их сдержать, непонятно».

В фойе «Кировки», где состоялось награждение победителей конкурса, была организована выставка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, участвующих в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

- С одной стороны, я уверен, что только мурманчане способны выбрать именно те скверы и парки, которые заслуживают наибольшего внимания, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

С проектами благоустройства Мурманска можно ознакомиться на сайте администрации города. А уже 18 марта на 73 избирательных участках Мурманска состоится голосование за лучший проект реконструкции городских парков и скверов.