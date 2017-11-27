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День за днём с «Арктик-ТВ»27.11.17 19:30

В «Кировке» чествовали матерей

День матери – праздник, который отмечают во всем мире. В России ему отдано последнее воскресенье ноября. Поздравления родным и любимым звучали везде, но центром праздника в Заполярье стал Дворец культуры имени С.М. Кирова. На главной сцене Кольского полуострова многодетные матери услышали слова признания, получили награды из рук заместителя губернатора Мурманской области.

«Мама» - первое слово и главное слово в каждой судьбе», - первой строчкой своей песни Юрий Энтин выразил все чувства и важность этого человека для любого из нас. Ежегодно день любви и душевного тепла отмечают в последнее воскресенье ноября.  Мурманск не остался в стороне.

Центром праздника в Заполярье стал Дворец культуры имени С.М. Кирова. На главной сцене ДК прошёл концерт, прозвучали поздравления от первых лиц Мурманской области.

- Искренняя, настоящая и безоговорочная любовь к матери всегда живёт в наших сердцах, - сказал Роман Дурягин, заместитель губернатора Мурманской области. - В свою очередь, стать матерью, подарить новую жизнь – в этом высочайшее предназначение и великое счастье женщины. После небольшой официальной части на сцену выходят самые почётные гости торжества – мамы. За личные заслуги и достижения детей жительнице Заозёрска вручи почётный знак «Материнская слава».

Марина Викторовна признаётся, что воспитывать четверых детей вовсе несложно. Работу лаборанта химического отдела воинской части ей успешно удаётся совместить с семейной жизнью. А с делами по дому, походами за продуктами и уборкой ей помогаю справиться дети и муж. В этом и заключается секрет семейного благополучия, призналась северянка.

- Работу можно сметить, от каких-то интересов можно оказаться. А вот дом - опора, тыл и помощь семьи всегда  необходимы, они нужны в первую очередь, - отметила Марина Бунас.

Ещё 16 северянок получили памятные адреса. В семье Надежны Юдановой из Апатитов трое детей. Старшая дочь уже студентка и учится в другом городе. А вот мальчишки живут с родителями и помогают по дому. Младший Тимофей - воспитанник детского сада, а старший – восьмиклассник Даниил. Парень ведёт очень активную жизнь: участвует в различных конкурсах, олимпиадах и конференциях. Семья призналась, что в последнее время на совместные вылазки ходят редко, однако компенсируют это домашними развлечениями. «Дома мы стараемся готовить вместе, - рассказывает Надежда Юданова. - Как правило, мы выбираем выходные и готовим все вместе, чтобы было вкусно и приятно».

- Доброту и искреннюю любовь родных матерей помнит каждый из нас. Именно для мам мы всегда самые лучшие, а сколько лет не исполнилось бы нам – детям – для них мы всегда малыши. Со словами искренней благодарности и признательности выступил и

- Хотелось бы сказать слова особенной признательности людям, у которых в семьях находятся приёмные дети, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. -  Недаром говорят, что чужих детей не бывает. И вы своим примером показываете, что это выражение живёт, ведь вы оказываете помощь нашим маленьким северянам.

Сейчас в Мурманской области 154 тысячи детей. Очень многие из них воспитываются в многодетных семьях, количество которых продолжает расти. С 2012 года их число увеличилось практически в два раза. Во многом этому посодействовали правительство области и муниципалитетов. Но всё же главная заслуга в этом принадлежит родителям и семьям, которые решаются на одного, двух и даже несколько детей.

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