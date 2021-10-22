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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.21 19:30

В «Кировке» открылась уникальная выставка, посвящённая 77-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков

77 лет прошло с момента освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. В честь это знаменательной даты в Доме культуры имени С.М. Кирова стартовала тематическая выставка оружия и амуниции времён Второй мировой войны.

Пулемёты, автоматы, магазинные винтовки, элементы формы, пайки, фляги и прочая амуниция – в «Кировке» открылась выставка, посвящённая 77-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Почти каждый экспонат можно было потрогать руками, а заодно и получить комментарий от реконструкторов. К примеру, для нашей группы стало настоящим открытием то, что наши предки прошли войну со стеклянными флягами, вместо традиционных алюминиевых.

И таких вещей здесь - ни один десяток. И дети, и взрослые могли примерить настоящую будёновку, подержать в руках легендарные ППШ, винтовку Мосина, СВТ-40 и даже пулемёт Дегтярёва. Однако выставка удивляла не только советским оружием, здесь также представили снаряжение солдат Рейха, образцы полевой формы стран-союзников.

Реконструкторы, заведующие немецким стендом, знают каждую мелочь в экипировке элитных егерей дивизии «Эдельвейс».

Иван Бордушко, военно-исторический клуб «Заполярный рубеж»: «Эта форма отличалась от основных войск Вермахта различными аксессуарами, например, вот горное кепи, горные ботинки, и, например, горные штаны. Это специально делалось для того, чтобы эти войска действовали на пересечённой местности, поэтому их униформа была приспособлена для таких условий».

Организаторы выставки также предлагали посетителям пройти интересные онлайн-квесты,  вопросы которых касались тематики войны в Заполярье. Некоторые викторины были составлены при участии мурманских школьников.

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