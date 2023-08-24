В Кировске готов к открытию современный Центр цифрового образования детей «IT–куб»

Он расположен на проспекте Ленина, 9а. Обучение будет идти по шести направлениям: программирование, мобильная разработка, робототехника, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, разработка приложений.

Он расположен на проспекте Ленина, 9а. Обучение будет идти по шести направлениям: программирование, мобильная разработка, робототехника, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, разработка приложений.

Центр создан в рамках плана «На Севере — жить» и нацпроекта «Образование».

Напомним, первый «IT-куб» в регионе был открыт на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Сегодня в Центре цифрового образования реализуется 37 программ и ежегодно обучается около 500 школьников и студентов.