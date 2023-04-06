В Кировске и Апатитах продолжает работать спецпроект «Нордическая выставка»

Приобрести новые коллекции верхней зимней и демисезонной одежды можно до 9 апреля включительно.

«Нордическая выставка» — это спецпроект для российского севера. Его главная цель – привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки. Куртки и парки выдерживают температуру до минус 50 градусов. Вся одежда на этой выставке с хорошей скидкой - до 70%.

Сейчас очень многие магазины закрылись, перестали работать, особенно европейские. Покупатели лишились на время покупать их одежду. Но благодаря принятому закону о параллельном импорте, мы сейчас не только имеем возможность ввозить международные бренды, но и продавать их по более низкой стоимости.

Основной акцент на выставке сделан на весенне-осеннюю коллекцию кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегченных пуховиков, пальто и дублёнок.

Елена Володина, покупатель: «Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Оно очень лёгкое - на пуху, мне очень нравится. Цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду и сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что к нам приехала выставка». 02:30

«Нордическая выставка» ждёт всех с 5 по 9 апреля включительно - с 10 до 20 часов в Кировске по адресу: просп. Ленина, 12а (бывший магазин «Сейд», 2-й этаж); в Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а.

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