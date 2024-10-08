В Кировске и Мончегорске стартует «Норвежская выставка» верхней одежды

Кировск — один из самых доступных горнолыжных курортов для тех, кто живёт в европейской части России. Город с трёх сторон окружают Хибины, по которым проложены маршруты различной степени сложности. Но кататься в таких условиях лучше в качественной тёплой одежде, сделанной из мембранной ткани.

Эту технологию используют и скандинавские бренды. Именно такие коллекции представлены на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Если мы говорим про верхнюю одежду, то куртки из мембранной ткани, которые отталкивают воду и грязь, но при этом выпускают весь пар наружу, в магазинах стоят вообще по «космосу». А в наших климатических условиях это вообще предмет необходимости, но из-за своей дороговизны эти изделия становятся для многих предметом роскоши. А вот за счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинах, плюс мы минимизируем все расходы и логистику, то цена получается в два -два с половиной раза ниже».

На выставке представлены коллекции, которые идеально подойдут для зимних видов спорта, а также повседневные зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок, весенне-осенние модели курток различных фасонов, плащи и пальто, весенние облегчённые дублёнки из тафтинг овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембраны - не промокают и не продуваются.

Дизайнеры, создававшие эту одежду, подумали и о красоте. Модели можно подобрать на свой вкус. Размерный ряд от 42-го до 72-го - для мужчин и для женщин.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Так как на севере достаточно суровый климат, даже летом ветра и дожди. У нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, это зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране 10*10 тысяч, они подходят для температур воздуха до минус 45 градусов. Они не промокают не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон,которые рассчитаны для температур от минус десяти до плюс десяти градусов. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные: есть биопух, верблюжья шерсть и натуральное пух-перо. Лёгкие и, самое главное, тёплые. В разных расцветках».

Только пять дней - с 9 по 13 октября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена в Кировске - в «Универмаге на Ленина, 8» и в Мончегорске - на центральной площади в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34, цокольный этаж бывшее помещение «Фикс Прайс»).

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