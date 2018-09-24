День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.18 19:30
В Кировске избили автовладельца
В Кировске в одном из дворов избили автолюбителя. Инцидент произошёл на прошлой неделе. Нападавший открыл водительскую дверь и стал бить сидевшего там мужчину.
Качество кадров видеозаписи очевидца оставляет желать лучшего, но по показаниям свидетелей, мужчину били по лицу, а затем и ударили головой об руль.
В настоящее время пострадавший госпитализирован в Мурманск с переломом лицевой кости.
После происшествия мимо проходил майор полиции, к нему и обратился свидетель дикого происшествия, полностью описав ситуацию. Но к этому времени пострадавший уехал с места происшествия.
Очевидцы не остались в стороне и пусть словесно, но сделали замечание нападавшему.
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Последние комментарии
Игорь
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Александр Васильевич
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Бывалый
22.09.18 18:19
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