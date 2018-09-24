В Кировске избили автовладельца

В Кировске в одном из дворов избили автолюбителя. Инцидент произошёл на прошлой неделе. Нападавший открыл водительскую дверь и стал бить сидевшего там мужчину.

Качество кадров видеозаписи очевидца оставляет желать лучшего, но по показаниям свидетелей, мужчину били по лицу, а затем и ударили головой об руль.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в Мурманск с переломом лицевой кости.

После происшествия мимо проходил майор полиции, к нему и обратился свидетель дикого происшествия, полностью описав ситуацию. Но к этому времени пострадавший уехал с места происшествия.

Очевидцы не остались в стороне и пусть словесно, но сделали замечание нападавшему.