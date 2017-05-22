В Кировске на глазах у рабочих Восточного рудника рухнула 80-метровая дымовая труба

Процесс был контролируемым. Таким образом, в городе горняков избавляются от промышленных объектов, которые уже стали не нужны. А для демонтажа дымовой трубы высотой 80 метров на Восточном руднике специально приглашали петербургских специалистов.

Сама труба была выведена из эксплуатации несколько лет назад. В рамках модернизации рудника было принято решение о её сносе. Для того, чтобы промышленный объект никому не навредил, демонтажу предшествовала разработка проекта и точные расчёты. В стволе трубы прорубили специальные отверстия с помощью гидромолота, что позволило «уложить» высокую конструкцию в нужную сторону.