В Кировске на территории лыжного комплекса «Тирвас» прошёл второй этап Кубка России по ездовому спорту

Кировск – это город не только горняков, но и лыжников. Зимние виды спорта его конек. Помогают в этом особый климат и, конечно, горы, знаменитые «Хибины» - место притяжения многих любителей активного отдыха.

Напомним, в 2015 году здесь началось строительство лыжного комплекса «Тирвас», трасса которого проходит через гору Кукисвумчорр – южный склон Хибинского массива.

Антон Трушенко, директор спорткомплекса «Горняк»: «В своё время, ещё в советское, в 90-е годы прошлого века здесь была лыжная трасса, на которой тренировались около 30 олимпийских чемпионов. Это такое «намоленное место». 0

При облагораживании заброшенной лыжной трассы грандиозных планов на комплекс не делали, однако, со временем «Тирвас» приобрёл практически легендарный статус среди наших и зарубежных спортсменов. Преимущество трассе дала её организация, в которой участвовала Федерация лыжных гонок России и Елена Вяльбе, которая направила сюда ведущего специалиста по гомологации лыжных трасс страны Игоря Беломестнова.

Антон Трушенко, директор спорткомплекса «Горняк»: «Мы пригласили специалиста, он прошёл обследовал всю территорию … Мы стали следовать чёткому стратегическому плану развития комплекса».

Теперь на территории комплекса есть раздевалки, центр подготовки и прокат лыж. В здании администрации - памятный уголок со стартовыми майками знаменитых спортсменов, фотографии с соревнований. Также комплекс имеет современную технику: система искусственного оснежения – страховка на случай погодных аномалий и несколько ратраков – это самоходный транспорт на гусеницах для формирования трасс. Для болельщиков тоже всё продумано: трибуна на 500 мест, мультимедийный экран для трансляции соревнований и комментаторская для журналистов напротив зоны старта и финиша.

Одновременно в «Тирвасе» могут тренироваться больше 2000 тысяч человек. А столько приезжает в момент проведения больших соревнований. Комплекс стал настолько популярен, что теперь именно на этой трассе проходит финал Кубка России по лыжным гонкам.

Антон Трушенко, директор спорткомплекса «Горняк»: «Это хороший ответ всем санкциям и запретам, которые введены для наших лыжников».

Площадь комплекса более 35 гектаров, общая протяжённость лыжной трассы – 13 км, из которых 5 км – петля у подножия горы Кукисвумчорр, а 2,5 км – выход за перевал в долину озера Малый Вудъявр. Общий набор высоты – более 300 метров. Объект задумывался трансформируемым. Поэтому маршрут можно менять по необходимости.

Трасса многофункциональная настолько, что здесь занимаются не только лыжники. Здесь проходят удивительные соревнования по ездовому спорту.

В этом году «Тирвас» собрал 40 спортсменов со всей страны для участия во втором этапе Кубка России по ездовому спорту, а также Хибинской гонке на упряжках. Спортсмены состязались в дисциплинах: лыжи-спринт 1 собака, нарта-спринт 2 собаки, нарта-спринт 4 собаки.

Васско Власов, исполнительный директор Региональной общественной организации «Федерация ездового спорта Карелии»: «В Карелии проходили одни из лучших гонок в своё время … Мы стараемся возродить это, поэтому и в других регионах проводим такие большие соревнования».

Четвероногих спортсменов начинают тренировать с раннего возраста, выступать им можно уже с 18 месяцев. Сами каюры, к слову, тоже могут участвовать с детства.

Елена Шепелева, участница соревнований: «В соревнованиях я участвую с 12 лет, сейчас мне двадцать. Раньше в детских стартах участвовала».

Для ездового спорта чаще используются северные ездовые собаки: хаски, самоеды, лайки и другие. Они обладают большой выносливостью и оптимальными скоростными возможностями.

Например, участник соревнований из Вологодской области приехал с собакой породы курцхаар по кличке Марфа. Она ещё молодая, ей всего 20 месяцев, однако, уже зарекомендовала себя. С ней спортсмен состязался в дисциплине киджоринг, когда лыжник, соединённый с одной или двумя собаками, передвигается по дистанции свободным стилем.

Конечно, как и любой спорт, ездовой таит свои опасности. Нарта может перевернуться прямо вместе со спортсменом, поэтому шлем обязательная часть формы. Для пушистых участников тоже есть защита – специальные тапочки, чтобы не повредить лапы.

Однако, трудности никогда не останавливают. В этом году победительницей Кубка России по ездовому спорту стала кировчанка Юлия Потапова.