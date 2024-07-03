В Кировске «Нордическая выставка» распродаёт коллекции женских и мужских курток

Сегодня в Кировске проходит «Нордическая выставка» одежды, которая реализует остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся норвежских и европейских магазинов. Компания «Орсо Групп» выкупила весь товарный остаток и распродаёт его по всем регионам страны с большой выгодой. Выставка продлится по 7 июля включительно.

В прошлом году Норвегию признали недружественной по отношению к России. В связи с этим экономические контакты между странами сократились, закрылись многие брендовые магазины. А товарный остаток из них теперь распродаётся на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих россиян. То, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год, это не означает, что мы не можем распродать товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе. Как только закрываются магазины, она выкупает этот товарный остаток. Раньше мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапландия», сейчас распродаём товарный остаток с магазинов «Норвэй» и из маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Анна, менеджер «Нордической выставки»: «На мне представлена женская демисезонная куртка норвежского бренда. Она полностью сверху выполнена из трёхслойной мембраны, которая полностью отталкивает воду и влагу. Давайте проведём эксперимент… Обратите внимание, ткань полностью не промокает и это не влагоотталкивающая пропитка, а именно ткань. Внутри же представлен авиационный нейлон со встроенным климат-контролем. В такой куртке в помещении будет нежарко, а на улице будет нехолодно. Так же представлены снаружи два прорезиненных кармана, внутри два кармана, полностью молния и кнопки, закрытый ворот и капюшон небольшой вместе с застёжками».

Елена, покупатель: «Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Здесь европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Только пять дней - с 3 по 7 июля включительно с 10 до 20 часов в Кировске будут представлены коллекции женских и мужских курток с размерным рядом от 42-го до 80-го. «Нордическая выставка» работает по адресу: проспект Ленина, 10а (бывший книжный магазин «Сайда». Ориентир - воздушные шары).

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